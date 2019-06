Trucker hoort gerommel in laadruimte en ziet illegalen uit vrachtwagen hangen: 14 transmigranten rennen op A11 Mathias Mariën

04 juni 2019

09u23 30 Knokke-Heist Langs de A11, de snelweg tussen Brugge en Knokke, zijn dinsdagochtend 14 transmigranten uit een vrachtwagen gesprongen. Intussen zouden ze allemaal opgepakt zijn.

Het was een opmerkelijk beeld langs de snelweg ter hoogte van Westkapelle. Een truckchauffeur hoorde rond 8 uur plots heel wat lawaai in zijn laadruimte en parkeerde de vrachtwagen op de pechstrook. Wellicht wist de man dus niet dat hij 14 transmigranten vervoerde tussen zijn lading. “De melder stelde dat personen uit de vrachtwagen hingen door een scheur in het dekzeil en in de richting van de trekker wilden kruipen. Blijkbaar geraakte één of meerdere van hen zelfs ter hoogte van de trekker waar met een buis op het dak van de trekker werd geklopt”, laat het Brugs parket weten.

De politie kwam massaal ter plaatse en liet de vrachtwagen snelheid minderen. De veertien personen uit Eritrea konden niet vluchten en werden administratief aangehouden. Ook het mobiel afhandelingsteam van de Federale Politie kwam met voertuigen ter plaatse om de mensen over te brengen naar de cellen van de lokale politie van Brugge.