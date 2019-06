Trucker hoort gerommel in laadruimte en stopt op snelweg: 14 transmigranten rennen op A11 Mathias Mariën

09u23 6 Knokke-Heist Langs de A11, de snelweg tussen Brugge en Knokke, zijn dinsdagochtend 14 transmigranten uit een vrachtwagen gesprongen. Dat bevestigt de politie. De omstandigheden worden verder onderzocht.

Het was een opvallend beeld langs de snelweg voor het voorbijkomend verkeer. Omstreeks 8 uur sprongen de transmigranten uit een vrachtwagen ter hoogte van Westkapelle. De politie kwam massaal ter plaatse en is nog steeds bezig met de nodige vaststellingen. Het was de truckchauffeur die plots heel wat lawaai hoorde in zijn laadruimte en de vrachtwagen op de pechstrook parkeerde. Wellicht wist de man dus niet dat hij 14 transmigranten mee vervoerde tussen zijn lading. Volgens de eerste berichten zouden alle transmigranten opgepakt zijn.