Trio moet niet naar cel voor diefstal van ruim 18.000 euro aan jassen in luxeboetieks in Knokke Siebe De Voogt

01 oktober 2020

13u54 0 Knokke-Heist Een koppel en een vrouw hebben in de Brugse rechtbank celstraffen met uitstel gekregen voor acht winkeldiefstallen in Knokke-Heist. Het drietal viseerde luxeboetieks en maakte meer dan 18.000 euro aan dure jassen buit.

De drie winkeldieven liepen op 5 januari vorig jaar tegen de lamp in Knokke-Heist. Na twee diefstallen die dag in luxeboetieks kreeg de politie een verdachte wagen in het vizier. Dankzij de ANPR-camera’s met nummerplaatherkenning konden ze de bewuste auto snel opsporen. Aan boord zat een Servisch koppel uit Duitsland. I.A. (34) en I.M. (38) waren vergezeld van de Kroatische D.M. (47). Volgens het parket konden de dieven gelinkt worden aan nog eerdere feiten. Daarbij maakten ze vooral dure jassen buit, waaronder een bontmantel met een kostprijs van meer dan 5.000 euro. Het totale nadeel van de getroffen luxeboetieks bedroeg in totaal zelfs meer dan 18.000 euro.

De verdachten moesten zich eerder dit jaar voor de rechter verantwoorden voor in totaal 8 winkeldiefstallen. D.M. en I.M. kregen 2 jaar cel met uitstel en 3.200 euro boete, eveneens volledig met uitstel. I.A. werd veroordeeld tot 20 maanden en 2.800 euro boete met uitstel.