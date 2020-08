Topfotograaf uit Knokke-Heist stelt zwart-witreeks voor: “Ik kan mijn liefde voor het strand niet wegsteken” Bart Huysentruyt

04 augustus 2020

12u55 0 Knokke-Heist ‘Littoral’ is de nieuwe tijdloze zwart-witreeks en het boek van Hasselblad-fotograaf Tom D. Jones (49) uit Knokke-Heist.

Jones is in het verleden meermaals bekroond voor zijn fotografie. Eerder lanceerde hij kleurreeksen ‘Momentum’ en ‘Aether’. Nu werkt hij met zwart-witfoto’s. “Het strand is en blijft een van mijn geliefde onderwerpen”, zegt hij. “Dat kan moeilijk anders, als kind van de zee.”

De beelden kwamen tot stand tussen 2015 en 2020 en werden allemaal gemaakt in Knokke-Heist en Zeeuws-Vlaanderen. Het boek bevat een 60-tal exclusieve werken.

Art @ Knokke

De artiest woont en leeft in Knokke-Heist en kan als kunstfotograaf direct inspelen op de meest uitzonderlijke omstandigheden aan onze kust. Vele factoren zoals uitzonderlijk licht, waterstand, windrichting, storm, wolken... zijn de elementen waar hij rekening mee houdt voor hij naar het strand trekt.

Zijn werken worden verkocht in galerijen in grote steden zoals Den Haag, Saint-Tropez, Parijs, Kaapstad en uiteraard ook in zijn eigen galerijen in Knokke.

Het boek zal samen met een prachtige tentoonstelling voorgesteld worden tijdens het Art @ Knokke-weekend op 8 en 9 augustus in de Jones Gallery Zeedijk Zoute 817-818.