Topchefs wagen zich aan partijtje petanque Bart Huysentruyt

29 juli 2019

13u44 12 Knokke-Heist Op het strand van Knokke zijn maandagochtend meer dan 90 topchefs uit België samengekomen voor een culinair petanquetoernooi.

Gastdecor was strandbar Siësta Beach in het Zoute. “Het is de tweede editie en in vergelijking met vorig jaar hebben we ons petanqueveld professioneler gemaakt”, zegt uitbater Olaf Jacobs. Ook van de partij was burgemeester Leopold Lippens, die met plezier een balletje kwam gooien. Doorheen de dag konden de gasten genieten van een lekker ontbijt en lunch. Het toernooi is een organisatie van Mastercooks of Belgium.