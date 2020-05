Toneelgezelschap Knokke-Heist verplaatst 'De pineut' naar maart 2021 Mathias Mariën

07 mei 2020

09u21 0 Knokke-Heist Door de coronamaatregelen had het Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist hun geplande voorstellingen van ‘De pineut’ van 26, 27 en 28 maart al verplaatst naar 18, 19 en 20 juni dit jaar. Na overleg met het gemeentebestuur en CC Scharpoord werd nu beslist om dit te annuleren en de productie te verplaatsen naar 25, 26 en 27 maart 2021.

“We vinden dat jammer voor de trouwe toneelliefhebbers waarop het KTKH al jaren op kan rekenen, maar we zijn er zeker van dat iedereen zal begrijpen dat we handelen in het algemeen belang, onze kostbare gezondheid”, zegt het bestuur. “Uitstel is geen afstel. ‘De pineut’ komt er hoe dan ook, want aan enthousiasme en vindingrijkheid ontbrak het bij de spelers zeker niet. De hele groep vindt het stuk gewoonweg té goed om het te annuleren.” Alle verkochte kaarten worden volledig terugbetaald en dus niet meer omgewisseld. Aangekochte kaarten kunnen dus niet meer gebruikt worden voor maart 2021.