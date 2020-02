Toch weer celstraf (met uitstel) voor beruchte tafelschuimster Siebe De Voogt

06 februari 2020

15u46 0 Knokke-Heist De beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) heeft in de Brugse rechtbank 2 maanden cel met uitstel gekregen voor een onbetaald etentje in een Chinees restaurant in Knokke. De voorbije weken was ze verschillende keren weggekomen zonder straf.

Nadine W. ging op 19 mei vorig jaar eten in het Kiki Restaurant in Knokke. Naar goede gewoonte betaalde ze achteraf de rekening van 37,50 euro niet. De tafelschuimster moest voor het feit aan de kust dit najaar al voor de rechter verschijnen, maar die stelde de zaak toen uit in afwachting van het felbesproken verslag van de gerechtspsychiater. Die besloot dat W. aan een geestesstoornis lijdt en die de controle over haar daden teniet heeft gedaan of minstens ernstig heeft aangetast. De rechtbank oordeelde donderdagmorgen dat Nadine W. wel degelijk nog voldoende bij zinnen was. “Uit het verleden van de beklaagde en de neergelegde krantenartikels blijkt dat ze nog over voldoende capaciteiten beschikte om niet twee maal in hetzelfde restaurant te eten”, schreef de rechter in haar vonnis. “Ze begaf zich telkens naar andere locaties om in haar opzet te slagen.”

Collega-rechters gaven Nadine W. de voorbije weken meermaals de opschorting van straf, maar dat bleek donderdagmorgen een brug te ver. “De beklaagde liep al meermaals veroordelingen op. Een nieuwe veroordeling zou haar reclassering niet in het gedrang brengen.” De rechtbank hield wel rekening met de psychologische toestand van W. en legde haar uiteindelijk 2 maanden cel met uitstel op.