Tips van de week: wandelen over hoogste duin, originele beurs en opening nieuwe kerk Siebe De Voogt

06 december 2019

Sint-Niklaaskerk weer open voor publiek na zware brand (Westkapelle)

De Sint-Niklaaskerk in Westkapelle opent zondag om 10 uur opnieuw haar deuren voor het grote publiek. Het gebouw werd in 2013 volledig verwoest door een zware brand. Zes jaar later is de kerk weer volledig opgebouwd en zullen de drie nieuwe bronzen klokken voor het eerst weer luiden. Na de eerste mis vindt op het Pastoor de Neveplein van 11 tot 13 uur een gezellige openluchtreceptie plaats, muzikaal omlijst door de Dockside Jazzband. De uitbater van café in ‘t Dorp zorgt samen met de plaatselijke slagers voor hartverwarmende hapjes en drankjes.

