Tine en Tim maken amper zes maanden na opening hotel al kans op prestigieuze prijs, met dank aan hun originele inrichting Mathias Mariën

01 november 2019

10u40 0 Knokke-Heist Amper een half jaar na de opening is het ENSO Boutique Hotel in Knokke-Heist genomineerd voor de Belgian Hospitality Awards in de categorie Best Hotel Design. Op maandag 2 december reikt het vakblad ‘Venuez’ de awards uit in het Grand Casino Knokke.

Het Knokke-Heistse ENSO Boutique Hotel is één van de vijf genomineerden . De awards geven ondernemers die op een creatieve en innovatieve manier de grenzen binnen de Belgische hospitalitywereld verleggen de erkenning die zij verdienen. De nominatie van ENSO is opmerkelijk, want het trendy hotel mét ontbijt- brunch- en lunchrestaurant én loungebar is nog maar sinds de paasvakantie 2019 open. De erkenning voor het hoteldesign moet zaakvoerders Tim De Taeye en zijn vrouw Tine Vanparijs veel voldoening geven, aangezien ze het volledig ontwerp en de inkleding zelf hebben uitgevoerd. Tim is zelf architect van opleiding en liet zich voor het design van zijn zaak vooral inspireren door de Japanse stijl. Zwart en wit worden gecombineerd met accentkleuren zoals blauw en roze. De gekozen inrichting zorgt voor een rustgevende architectuur waar zowel plaats is voor een strak design als cosy hoekjes “ENSO heeft alles waar we zelf van genieten als we er even tussenuit knijpen: rust, persoonlijke aanpak en details die in ere zijn gehouden”, vertellen Tim en Tine. De naam ENSO visten ze uit de Japanse meditatie en symboliseert het complete gevoel van harmonie dat je ervaart wanneer alles klopt.

Wie benieuwd is naar de inrichting en stijl van ENSO hoeft overigens geen hotelkamer te boeken. Het hotelgedeelte bestaat uit acht kamers, maar is eigenlijk maar een onderdeel van het Enso Boutique Hotel. Beneden is er een ontbijtzaal, brunch- en lunchrestaurant én loungebar die voor iedereen vrij toegankelijk is. ’s Middags is er een afternoon tea.