Tijdelijke hinder door herstellingswerken in Westkapellestraat Mathias Mariën

20 augustus 2019

11u05 0 Knokke-Heist In opdracht van het Autonoom Gemeentebedrijf voor StadsOntwikkeling (AGSO) zal een aannemer een verzakt rioleringsdeksel in het midden van de rijbaan van de Westkapellestraat in Heist herstellen.

Deze werkzaamheden zullen op maandag 26 en dinsdag 27 augustus worden uitgevoerd. Tijdens de duur van deze werkzaamheden moet het verkeer in de richting van Heist-centrum plaatselijk over de parkeerstrook rijden. In de richting van Westkapelle is er geen doorgang voor vrachtverkeer boven de 3,5 ton. Ter hoogte van de Onderwijsstraat wordt het vrachtverkeer omgeleid via de Onderwijsstraat, de Felix Timmermansstraat en de Hendrik Consciencestraat. In de Felix Timmermansstraat geldt er langs de zuidzijde van de rijbaan parkeerverbod.