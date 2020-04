Exclusief voor abonnees Tien kustbewoners over de komende zomer aan zee: “Vooral minder gegoede kustbezoekers zullen slachtoffer worden van de maatregelen” AH LBB TVA BHT MMB GUS BBO

18 april 2020

09u05 32 Knokke-Heist Dat de zomer van 2020 er helemaal anders gaat uitzien dan normaal, is alvast het understatement van het jaar. Na de Dat de zomer van 2020 er helemaal anders gaat uitzien dan normaal, is alvast het understatement van het jaar. Na de strandpas van Oostends burgemeester Tommelein, woedt de discussie over wat wel en niet zal kunnen aan de Vlaamse kust steviger dan ooit. Wij vroegen 10 kustbewoners hoe zij de eerste coronazomer tegemoet kijken.

Knokke-Heist: Frederik Torresan, uitbater strandbar en ondervoorzitter vzw strandbarhouders Knokke-Heist

Voor de strandbarhouders blijft het bang afwachten wanneer ze opnieuw de deuren kunnen openen. De warme temperaturen in de paasvakantie maken de verplichte sluiting extra zuur. “Over het nut van een eventuele strandpas kunnen we moeilijk oordelen zolang er niks concreet is”, stelt Frederik Torresan, ondervoorzitter van de vzw stranduitbaters Knokke-Heist en zelf uitbater van Pura Vida. “Wat wél zeker is, is dat in strandbars de social distancing in principe perfect kan gehandhaafd worden. De tafels moeten wat anders ingedeeld worden en wellicht zullen we af en toe commissaris moeten spelen om de mensen te wijzen op de regels, maar het is praktisch zeker haalbaar”, aldus Torresan. “Hetzelfde verhaal met de strandcabines. Die staan sowieso al meer dan 1,5 meter uit elkaar en dan kunnen we aanvullend nog steeds gaan werken met windschermen als extra afbakening. Maar opnieuw: alles zal afhangen van hoe de situatie evolueert en wat de overheid beslist. Al vind ik wel: als de capaciteit er is, waarom zouden we ze dan niet benutten? Belangrijk daarbij is wel dat iedereen zich aan de opgelegde regels houdt én het gezond verstand gebruikt. Dat is het begin van alles”, zegt Frederik.

