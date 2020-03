Thuislevering en afhaaldienst door Knokke-Heistse ondernemers Mathias Mariën

17 maart 2020

13u48 0 Knokke-Heist Heel wat horecazaken in Knokke-Heist schakelen momenteel over naar thuislevering en take-away-service.

Op de website van de gemeente zijn alle zaken gebundeld. Er is ook een Facebookgroep aangemaakt voor Knokke-Heistse inwoners en handelaars in tijden van coronacrisis met de naam Een hart voor Knokke-Heist. Daarin worden tips uitgewisseld om te overleven in deze moeilijke tijden én worden initiatieven op poten gezet om de getroffen handelaars te steunen.