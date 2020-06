Thibault Van Renne verhuist met zijn handgeknoopte designtapijten naar het Albertplein in Knokke-Heist Mathias Mariën

12 juni 2020

08u47 0 Knokke-Heist Het Albertplein is een blikvanger rijker. Ontwerper Thibault Van Renne, een Belgisch begrip in de wereld van de handgeknoopte designtapijten, opent er zijn flagshipstore. Het label verruilt na vijftien jaar de showroom in Gent voor een nieuwe zaak in Knokke-Heist.

De verhuis van Gent, waar Van Renne zijn zaak in de Mageleinstraat had, naar de kustgemeente komt er om verscheidene redenen. Zo was het nieuwe circulatieplan in de Arteveldestad al een tijd een doorn in het oog van Thibault Van Renne. “Mijn oog viel op een pand aan het prestigieuze Albertplein in Knokke, in het hart van de mondaine badplaats waar een geconcentreerde hoeveelheid luxelabels en kunstgalerijen een koopkrachtig publiek lokt”, zegt hij. “Bovendien wordt de ‘Place m’as-tu vu’ helemaal vernieuwd tegen 2023. Een extra troef." Er komt onder andere een nieuwe invulling met een centraal paviljoen en een ondergrondse parking.

De Antwerpse architect Dieter Vander Velpen tekende de nieuwe winkel.