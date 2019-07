The Great Gatsby strijkt neer in Knokke: hele zomer genieten van spektakelrijke show Mathias Mariën

02 juli 2019

15u55 0 Knokke-Heist In een villa langs de Albertlaan in Knokke gaat op dinsdag 9 juli The Great Gatsby in première. De show vindt nog de hele zomer op geheime locaties plaats in de badstad.

The Great Gatsby Immersive werd gecreëerd in Engeland: meer dan 50.000 mensen bezochten zijn (geheime) thuis in centraal Londen, wat het succes bewijst. De voorstelling is een co-productie van Manu Braff, Jean-Pierre Deschepper, Peter Monbailleu (o.a. Cirque du Soleil) en Hartshorn-Hook Productions.

Totaalervaring

The Great Gatsby is een totaalervaring. Tijdens de voorstelling komt het publiek dichter bij Jay Gatsby en zijn entourage dan ooit tevoren, rijkelijk besprenkeld met dans, cocktails en verleiding. Welkom op een trip naar de wilde jaren 1920, vol stomende jazz, illegale drank (Gin Tonic) en intieme ontmoetingen, gokpartijen, stiekeme afspraken en gestolen kussen. Ook in Knokke wordt het een unieke ervaring voor 150 gasten per avond in een intieme setting op een geheime locatie. Iedereen maakt het verhaal mee op zijn eigen manier. De acteurs nemen je mee naar geheime plekjes, een illegale goktent en misschien zelfs naar hun slaapkamer. Het bijzondere aan de show is dat je deel wordt van wat zich afspeelt. Het publiek wordt gevraagd om zich te kleden in de stijl van de wervelende jaren 1920, wat de beleving vergroot.

Tickets: vanaf 59 euro, te bestellen via www.gatsbybelgium.be en Toerisme Knokke-Heist