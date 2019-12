Terrassen op Zeedijk Knokke worden afgebakend met markeernagels: “Om discussie te vermijden” Mathias Mariën

10u53 0 Knokke-Heist De gemeente Knokke-Heist zal begin 2020 markeernagels laten aanbrengen op de Zeedijk zodat horecazaken weten tot waar hun terras mag komen. Vooral in het topseizoen hielden bepaalde uitbaters zich niet aan de reglementen en werden wandelaars tot halfweg de dijk gehinderd door obstakels. “We doen dit om alle discussie te vermijden", zegt schepen van Strand Anthony Wittesaele (GBL).

Knokke-Heist telt op het strand langs de Zeedijk van Heist tot aan het Zoute een 40-tal strandterrassen van horecazaken. Volgens het gemeentelijk reglement mogen stoelen en tafels enkel op het houten terras (diepte van 4,75 meter) en de blauwsteen van de Zeedijk (0,25 meter) uitgezet worden. Wel mogen diensttafels en beplantingen nog tot 0,45 meter voorbij de blauwsteen geplaatst worden. Maar die regels werden dus niet altijd even goed gevolgd. Het gemeentebestuur heeft daarom beslist om de maximum inname visueel aan te duiden met markeernagels. In de loop van februari 2020 zullen 135 metalen markeernagels (2 tot 4 per terras) laten plaatsen op de zeedijk in Knokke-Heist. Zo zien de horeca-uitbaters duidelijk tot waar ze hun meubilair mogen plaatsen. Met behulp van de markeernagels is het ook voor de lokale politie en dienst Strand & Dijk gemakkelijker om de toepassing op de reglementering te controleren.