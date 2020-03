Tentoonstelling over schelpen uit de Noordzee: overleden verzamelaar schenkt collectie aan Zwin Mathias Mariën

04 maart 2020

17u34 2 Knokke-Heist Vanaf zaterdag 7 maart gaat in het Zwin Natuur Park in Knokke de nieuwe tentoonstelling ‘Schelpen uit de Noordzee’ van start, met tientallen unieke vondsten. Die loopt tot en met 19 april. De tentoonstelling kon worden gerealiseerd dankzij de schenking van de schelpencollectie van de familie Danneels.

De tentoonstelling brengt een selectie uit de rijke verzameling schelpen van Patrick Danneels en belicht een aantal boeiende aspecten rond schelpen die te vinden zijn in en aan onze Noordzee. De collectie toont tientallen bijzondere schelpen waarvan enkele unieke vonsten, zoals een afgeknotte strandgaper en een wulk. De tentoonstelling is geschikt voor alle leeftijden.

Thema’s die aan bod komen zijn onder meer: hoe zit een schelp in elkaar en hoe groeit ze? De tentoonstelling besteedt ook aandacht aan de soorten schelpen en de bedreigingen waarmee ze te maken hebben. Eveneens komen inktvissen aan bod, want onder de huid hebben ze ook een schelp, en ook die spoelen aan.

Verzameling schelpen

De tentoonstelling kon worden gerealiseerd dankzij de schenking van de schelpencollectie van de familie Danneels. Aanvankelijk was het verzamelen van schelpen voor Patrick Danneels een ontspannende bezigheid. Samen met de kinderen schelpen rapen aan de waterlijn. Maar al gauw groeide dit uit tot een échte passie. De gedreven verzamelaar ontdekte in onze Noordzee de onderwaterwereld. Schelpen verzamelen deed hij zowel vanuit wetenschappelijk, maar vooral ook educatief oogpunt: het leren en overdragen van verzamelde kennis en waarden. Vorig jaar overleed Patrick. Het was zijn wens om zijn ruime schelpencollectie te schenken aan een bestemming zoals het Zwin Natuur Park dat educatie hoog in het vaandel draagt. De toegang tot de expo is inbegrepen in de toegangsprijs tot het park.