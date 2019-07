Te koop in Knokke: oude liefdesnest van koning Albert waar Delphine Boël leerde stappen Mathias Mariën

09 juli 2019

13u45 0 Knokke-Heist In Knokke staat het voormalige liefdesnest van koning Albert en zijn minnares Sybille te koop. Vraagprijs voor de woning: 4.395.000 euro - geschiedenis inbegrepen.

Vijf slaapkamers, vier badkamers en gelegen op de mooiste laan van het Zoute en op wandelafstand van het golfterrein: de troeven van villa La Bûcherie die immokantoor Immo Brown opsomt, zijn amper op één hand te tellen. Het leukste aan het verhaal is echter de geschiedenis. De villa is namelijk het oude liefdesnest van koning Albert en barones Sybille de Selys Longchamps, die er eind de jaren zestig woonde. Een echtgenoot of inwonende partner had ze niet, maar toch vertoefde ze er vaak in bekend gezelschap. Koning Albert streek er vaak neer en onderhield er zijn geheime relatie. Zijn - vermoedelijk - buitenechtelijke dochter Delphine leerde er zelfs stappen.