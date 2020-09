Sven Dhoest en FC Knokke bekeren in Tilleur: “We mogen hen niet onderschatten” Steve Dinneweth

11 september 2020

19u47 0 Knokke-Heist Royal Knokke Football Club maakt zondagmiddag de verplaatsing naar het Stade de Buraufosse, waar het team van trainer Yves Van Borm de eerste wedstrijd met inzet van het nieuwe seizoen speelt tegen RFC Tilleur.

De Waalse ploeg in de tweede amateurklasse hield begin dit jaar op te bestaan en de Luikenaars besloten enkel nog verder te gaan met het provinciale elftal. De vicekampioen van de voorbije competitie in 4C promoveerde naar derde provinciale B, maar ondanks het immense niveauverschil is het ambitieuze Knokke toch op zijn hoede. “We zullen hen inderdaad zeker niet mogen onderschatten, want hun kern bestaat deels nog uit spelers van vorig seizoen”, vertelt doelman Sven Dhoest. “We zullen meteen wakker moeten zijn, maar we moeten ook niet met schrik naar Luik trekken. In principe moeten we daar gewoon de klus klaren, want we koesteren wat bekerambities. Onze eerste doelstelling is de loting met de eersteklassers te bereiken.”

Klaar voor de competitie

“We hebben een vlotte voorbereiding achter de rug in prima omstandigheden. Ik meen te mogen stellen dat we volledig klaar zijn voor de competitie na zeven weken hard werken. De trainer werkte de voorbije weken al naar een type elftal toe en de nieuwe spelers hebben zich snel ingepast. We werken verder op de basis die we al gelegd hadden. Samen met Gertjan Martens, Ruben Vanraefelghem en Simon Savaete moet ik ertoe in staat zijn om de ploeg op sleeptouw te nemen. Iedereen is er zich echter van bewust wat er nodig is om een goed seizoen te draaien in eerste amateur”, aldus Dhoest, die straks opnieuw plaatsneemt onder de lat.

Valpartij met de fiets

Het 26-jarige sluitstuk van de kustploeg is even out geweest na een onfortuinlijke val met de fiets. “Mijn voorwiel brak doormidden en ik hield er een scheurtje aan het ligament van mijn schouder aan over. Gelukkig niet al te erg en ik ben blijven trainen, zonder risico’s te nemen.” De afgelopen twee seizoenen bij Winkel en Knokke hield Dhoest maar liefst bij de helft van zijn matchen de nul (27/54). In de voorbije competitie moest hij slechts vijftien doelpunten incasseren. “Mijns inzien moet dit ook nu weer mogelijk zijn, want we hebben een stevige fundering achterin. Met dergelijke cijfers eindig je bijgevolg sowieso hoog in het klassement. We steken de ambities niet onder stoelen of banken. Alles mag en niks moet, maar we willen uiteraard graag weer zo hoog mogelijk eindigen. De top vier speelt de play-offs en we zullen toch proberen om er zo dicht mogelijk tegen aan te leunen. We zijn niet van plan om zomaar een rustig seizoen af te werken.”

Kristof Arys verlengt contract

Sportief manager Kristof Arys heeft zijn contract verlengd tot 2023 en komt voltijds in dienst bij de club. De negentienjarige doelman Nicholas Deman en Ibragim Akhtakhanov (19) krijgen voluit hun kans bij de A-kern.