Surfing Rats sluiten zomerseizoen af aan Surfers Paradise Mathias Mariën

03 september 2020

11u03 0 Knokke-Heist De Surfing Rats, het jongerenteam van Surfers Paradise in Knokke-Heist, sloten het zomerseizoen af.

Zo’n vijftig jongeren kregen de hele zomer lang training. Die lessen mochten ze afgelopen weekend in de praktijk omzetten, want er rolden golven van wel drie meter hoog op de Noordzee binnen. Eind oktober reizen er nog zo’n 35 surfertjes af voor een apotheose in het Marokkaanse Imsouane.