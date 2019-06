Surfers Paradise verhuurt vanaf nu ‘wingsurfers’: dé hype voor deze zomer Mathias Mariën

19 juni 2019

16u35 0 Knokke-Heist Op Surfers Paradise in Knokke werden de allereerste ‘wingsurfers’ geleverd en meteen in gebruik genomen door testpiloten Yves Depoorter en Frank Vanleenhove.

De wingsurfers werden ontwikkeld bij Naish Hawaii en zitten al een paar jaar in de lift. “De zomer staat voor de deur en de Naish wingsurfer wordt aanzien als dé nieuwe watersporthype van 2019", zegt Frank Vanleenhove van Surfers Pardadise. “In de jaren ’80 werd reeds geëxperimenteerd met een wing dat gebaseerd was op een windsurfzeil, maar dankzij de hedendaagse evolutie in kitesurfing vertrok men deze keer van een kite, met gekend en dus beter resultaat… Een ultralichte vleugel, met grijpbanden makkelijk onder controle te houden in beide handen, makkelijk mee te nemen in een zeer compacte rugzak en in een oogwenk opgepompt. De oppervlakte van de Wing bedraagt 5 vierkante meter."

“De bedoeling is van staande op een surfboard of sup de wingsurfer in die positie te houden dat hij voldoende wind vangt om mee vooruit te varen. Door hem naar voor of naar achter te bewegen kan je , in combinatie met het nodige voetenwerk, naar de wind toe of van de wind weg varen. De uiteindelijke bedoeling is van er mee op een foilboard te kunnen varen. De wingsurfer zal straks te koop aangeboden in elke watersportzaak en moet ongeveer 800 euro kosten, inclusief pomp en leech. Aan de wingsurfer zelf kan er een peddel bevestigd worden zodat de gebruiker de wing op het water kan lossen, oprollen en ook met de peddel verder kan. Nuttig wanneer bijvoorbeeld de wind wegvalt of tijdens een tocht met tegenwind. De Naish wingsurfer kan vanaf nu getest en gehuurd worden op Surfers Paradise te Knokke-Heist, een nieuwe uitdaging”, besluit Vanleenhove.