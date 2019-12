Succesvolle tweede editie van ‘Wake for Life’ aan Lakeside Paradise Mathias Mariën

02 december 2019

15u15 0 Knokke-Heist Een tiental ijsberen hebben zondag de sprong gewaagd in het ijskoude Duinenwatermeer aan Lakeside Paradise. Ze zamelden tijdens ‘Wake for Life’ geld in voor het therapeutisch dagverblijf Het Vlot.

Een ijskoude wind en een watertemperatuur van 7,4 graden waren de ingrediënten van de tweede editie ‘Wake for Life’. Toch waren er enkele moedige ijsberen die na de opwarming van Charona’s Dance crew het Duinenwatermeer in plonsden, en waren er maar liefst 24 wakeboarders die gans de namiddag de gesponsorde rondjes draaiden. Ze maakten er een echte demonstratie van, tot groot jolijt van de vele toeschouwers. Ook de 50 schaatsers die tot na zonsondergang hun ijshockeymatchen speelden droegen hun steentje bij, want alle opbrengsten van de sportactiviteiten gingen integraal naar Het Vlot.