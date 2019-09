Subsidie voor het beschermen van zwaluwnesten in Knokke-Heist Mathias Mariën

06 september 2019

08u09 0 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist reikt al sinds 2003 subsidies uit aan inwoners en landbouwers die zwaluwennesten beschermen. In 2019 kent de gemeente in totaal 5.620 euro toe aan particulieren die samen 161 bewoonde zwaluwnestjes beschermden op 44 verschillende locaties.

De landbouwers krijgen 4.505 euro, goed voor 211 nestjes op 24 verschillende locaties. Er werden 299 bewoonde boerenzwaluwnesten en 73 bewoonde huiszwaluwnesten geteld. Huiszwaluwen leven meer in of aan de rand van stedelijk gebied. Hun nesten worden vaker weggehaald door de bewoners van de woningen. De boerenzwaluwen vind je meestal in schuren en stallen in de landelijke gebieden van West- en Ramskapelle. Landbouwers laten deze nesten makkelijker hangen waardoor er dus meer boerenzwaluw- dan huiszwaluwnesten in Knokke-Heist zijn.

Ringen van zwaluwen

Sinds 2016 worden er ook boerenzwaluwen geringd door vrijwilligers Marleen en Willy.Dit gebeurt in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen met goedkeuring van het gemeentebestuur en toestemming van de betrokken landbouwers. Marleen volgde hiervoor een opleiding tot erkend ringer waardoor ze dus boerenzwaluwen kan en mag ringen.