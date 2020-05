Stukje geschiedenis tegen de vlakte: afbraak zwembad De Raan gestart Mathias Mariën

29 mei 2020

07u35 2 Knokke-Heist Een stukje geschiedenis is niet meer: donderdag is een aannemer gestart met de de afbraak van het voormalige zwembad De Raan op de hoek van Zeedijk en Parkstraat in Heist.

De site staat al lange tijd te verkommeren en krijgt in de mate van het mogelijke zijn oorspronkelijk duinprofiel terug. In de overeenkomst met het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust is immers opgenomen dat bij het beëindigen van de concessieovereenkomst voor de uitbating van een zwembad, de site in zijn oorspronkelijke staat hersteld moet worden. Dit houdt in dat alle constructies tegen de vlakte gaan en de niet-inheemse beplanting verwijderd wordt. De sloopwerkzaamheden zouden tegen 3 juli beëindigd moeten zijn. Op het terrein komt er in het kader van het toeristisch-economisch herstelplan voor Heist nog een avontuurlijke klauterinfrastructuur met glijbaan die zich perfect integreert in het herstelde duinenlandschap.