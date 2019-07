Studenten kunnen deze zomer samen blokken in bib of cultuurcentrum Mathias Mariën

23 juli 2019

09u34 1 Knokke-Heist Vanaf maandag 29 juli tot zondag 8 september zorgt het gemeentebestuur van Knokke-Heist dat studenten ook tijdens de zomervakantie over een comfortabele ruimte met internetverbinding beschikken in de bib en het cultuurcentrum Scharpoord om er samen te blokken.

De leeszaal in de bib is voor studenten open van maandag tot vrijdag van 9 tot 19 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur. Op donderdag 15 augustus is de bib naar aanleiding van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart gesloten.

Vanaf zondag 10 augustus stelt het gemeentebestuur ook een bloklokaal ter beschikking in het Cultuurcentrum. Studenten en scholieren zijn er elke dag welkom van 9 tot 22 uur.