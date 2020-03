Strengere controles aan grensovergangen met Nederland en Frankrijk: “Bij hen zijn de slagers ook open ...” Mathias Mariën

20 maart 2020

08u31 0 Knokke-Heist De grensovergang tussen Sluis en Knokke-Heist wordt vanaf vrijdag strenger gecontroleerd. Nadat de grensstreek eerder al was opgenomen in het patrouilleschema van de politie, wordt er nu ook een camera én digitaal bord geplaatst. “Daarop vragen we de mensen om rekening te houden met de ingevoerde maatregelen en niet-essentiële verplaatsingen uit te stellen”, zegt de politie. Gouverneur Carl Decaluwé is voorstander van de strengere controles. “In Frankrijk zijn de slagers ook open."

Burgemeester Leopold Lippens (GBL) had het eerder deze week al duidelijk aangegeven: Nederlanders zijn niet meer welkom in zijn kustgemeente. Nadat er eerder al sporadische controles waren, is nu dus ook een camera en tekstbord geplaatst. “Onnodige verplaatsingen verboden”, staat er duidelijk te lezen. Wie de grens moet oversteken om te gaan werken, mag wél nog door. Maar toeristische uitjes of een wandeling over de landsgrens worden niet langer toegelaten.

Om te vermijden dat mensen te veel verplaatsingen maken over de grens, wordt de grensstreek ook effectief gecontroleerd. “We vragen aan de mensen om rekening te houden met de ingevoerde maatregelen. We willen ze zo sensibiliseren”, vertelt woordvoerder Isolde Van Eenooghe. Daarnaast worden ook camera’s ingezet die beweging op de weg kan detecteren. Het gaat om de mobiele camera’s die de politiezone sinds enige tijd ter beschikking heeft. Op basis van die gegevens kunnen de patrouilles aangepast worden en meteen ter plaatse worden gestuurd. Indien nodig zal ook geverbaliseerd worden.

Strenger controleren

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé laat verstaan dat zowel de grensovergangen met Frankrijk als Nederland vanaf vrijdag intensiever gecontroleerd zullen worden in onze provincie. Donderdag al stond de politie Westkust aan de afritten van de E40 om toeristen terug te sturen. Op enkele uren tijd werden 112 bestuurders tegengehouden die niks in de Westkust te zoeken hadden. Het bewijst dat heel wat mensen de ernst van de situatie nog steeds niet beseffen, liet korpschef Nicholas Paelinck van de politiezone Westkust noteren in deze krant. Gouverneur Carl Decaluwé, die eerder al opriep niet naar de kust te komen, hoopt dat de controles resultaat opleveren. “We gaan in de eerste plaats vriendelijke vragen om terug te keren. Voor wie hier moet komen werken, is er géén probleem. Maar wie naar ons land komt om bijvoorbeeld naar de slager te gaan, kunnen we niet doorlaten. In Frankrijk zijn ook slagers open om zich te bevoorraden”, zegt Decaluwé. “De Belgen moeten zich aan onze maatregelen houden van niet-essentiële verplaatsingen uit te stellen, dus geldt dat ook voor inwoners van onze buurlanden.” De gouverneur is ook van plan om contact op te nemen met de Nederlandse en Franse overheden om de situatie nogmaals aan te kaarten.