Street art en comfortabele zitbanken sieren straatbeeld van Knokke-Heist en er is nog méér op komst Mathias Mariën

01 juni 2020

07u45 0 Knokke-Heist In het straatbeeld van Knokke-Heist zijn kunstenaars van ‘Disorderline’ gestart met het schilderen van street art. Het kadert in het herstelplan van het gemeentebestuur om de zomer in de kustgemeente extra aantrekkelijk te maken.

Aan het Van Bunnenplein zijn al kleurrijke vlinders te zien op de trappen. Op het Burgemeester Frans Desmidtplein is ook al comfortabel zitmeubilair geplaatst die nog met groen zal beplant worden. Op de grond zullen de graffiti-kunstenaars nog een koi-vijver in 3D schilderen. Het is slechts één van de vele initiatieven die deze zomer genomen worden.