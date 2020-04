Strandredders zullen straks mondmaskers dragen... Maar honderden kandidaten kunnen examen voorlopig niet afleggen Mathias Mariën

18 april 2020

08u38 0 Knokke-Heist De strandredders aan onze kust zullen deze zomer bij elke interventie mondmaskers dragen. Volgens de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen zullen de maskers standaard tot de uitrusting behoren, net zoals handschoenen en desinfecterende handgels dat eerder al waren. Ondertussen is het wel koffiedik kijken wanneer de nieuwe lichting redders, een 300-tal, aan de slag zal kunnen. “Momenteel hebben ze hun laatste examens nog steeds niet kunnen afwerken. De strandreddingsdiensten kunnen normaal wel opstarten met personeel dat voorhanden is, maar ideaal is het niet”, zegt An Beun van de IKWV.

Geen praktijkexamens in het zwembad, geen examen reanimatie: de nieuwe lichting strandredders wacht vooralsnog op de versoepeling van de federale maatregelen om de opleiding volledig af te werken.

Zolang ze de examens niet achter de rug hebben, kan er niemand aan de slag. “Het is echt wel cruciaal dat ze worden afgenomen, het gaat tenslotte om mensenlevens", bevestigt An Beun. “Op hele korte termijn zal het wellicht niet mogelijk zijn, maar ook wij kunnen niks anders doen dan afwachten. Positief is wel dat uit een bevraging van de kustgemeenten blijkt dat de maand juli in principe probleemloos kan overbrugd worden met de ‘anciens’. Maar houdt het nog langer aan, dan stelt er zich mogelijk wel een probleem.”

Minder volk aan zee? Minder redders nodig

Het gaat dan ook om een aanzienlijk percentage. Tijdens de zomermaanden zijn ongeveer een 1.000 redders aan de slag op onze stranden, waarvan er jaarlijks tussen de 200 en 300 nieuwe worden aangeworven. Zodra de zwembaden weer toegankelijk zijn, bestaat gelukkig ook de kans dat aansluitend de praktijkexamens snel zouden kunnen plaatsvinden. “Eigenlijk hangt het wat samen met het toerisme”, stelt An Beun.

“Als er geen examens mogen afgenomen worden, wil dat meer dan waarschijnlijk zeggen dat de strenge maatregelen gehandhaafd worden. Dat betekent minder volk aan zee, waardoor er automatisch minder redders nodig zijn. Maar dan spreken we echt al over het worstcasescenario. We hopen nog steeds dat de opleiding voor de zomer kan afgerond worden.”

Mondmaskers

Ondertussen wordt bij de kustreddingsdienst wel al volop nagedacht over wat te doen eenmaal weer massaal richting kust wordt getrokken. Een van de veranderingen is dat de redders bij elke interventie een mondmasker zullen moeten dragen. Net zoals handschoenen en desinfecterende handgel zal een masker deel uitmaken van de standaarduitrusting. “Ook wij wachten de verdere beslissingen van de overheid af, al hopen we wel dat er tijdig duidelijke richtlijnen komen”, aldus An Beun.

