Strandpolitie Knokke-Heist krijgt nieuwe Jeep Mathias Mariën

22 augustus 2019

17u24 0 Knokke-Heist De lokale politie Knokke-Heist neemt een splinternieuwe Jeep Wrangler Rubicon Unlimited in gebruik. De vorige strandjeep was na vijf jaar aan vervanging toe.

De wagen is voorzien van de nodige politie-uitrusting en extra ledverlichting om de zichtbaarheid op het strand in het donker te vergroten. De strandjeep kreeg ook een volwaardige achterbank. “Zo kunnen bijvoorbeeld de ouders van een verloren gelopen kind meerijden met ons team tijdens de zoeking op het strand”, zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. De strandpolitie kan de wagen inzetten op het strand, in de duinen of ander ruw natuurgebied, zoals het Zwin.

Strandpolitie

De lokale politie beschikt al enkele jaren over een volwaardige strandpolitie. Het team patrouilleert tijdens de paasvakantie, zomer en verlengde weekends op het strand, in de duinen en op de dijk. “Tijdens drukke, toeristische periodes is meer blauw op het strand geen overbodige luxe”, zegt Isolde Van Eenooghe. “De strandpolitie is een gevestigde waarde in Knokke-Heist. Ze zijn gemakkelijk aanspreekbaar, goed zichtbaar en verhogen het veiligheidsgevoel. Bovendien zijn de strandpatrouilles onmisbaar voor de interventieploegen. Ze houden een extra oogje in het zeil en nemen de strandgerelateerde interventies voor hun rekening.”