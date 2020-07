Strandloop wordt volledig coronaproof op 1 en 17 augustus Mathias Mariën

17 juli 2020

10u29 0 Knokke-Heist Met de Go Fit Run Knokke-Heist wil de Sportdienst een platform aanbieden om ‘samen-alleen’ te lopen als statement van solidariteit en verbondenheid. Zowel ervaren lopers als zij die door COVID-19 zijn beginnen lopen, krijgen op 1 en 17 augustus de mogelijkheid om de longen te vullen met gezonde zeelucht en 5 of 10 kilometer te genieten langsheen de laagwaterlijn. De Go Fit Run is de Strandloop van weleer in een coronaproof outfit.

“We zetten in op een basic organisatie met de nadruk op veilige omstandigheden voor de deelnemers en de medewerkers, met een minimale inzet van materiaal. Dus geen kleedkamers, geen vestiaire, geen springkastelen, noch schminkstanden ... maar ook een beperkt aantal deelnemers en geen tussentijdse bevoorrading”, zegt het gemeentebestuur. “Afstand houden voor, tijdens en na het lopen is een gegeven dat we willen beklemtonen. De groepsstart wordt vervangen door een druppelsgewijze rolling start. Wat wel blijft is de ongerepte rust en schoonheid van het strand en de zee als decor voor ieders sportief statement.”

Voor meer info en inschrijvingen kan je terecht op https://www.knokke-heist.be/vrije-tijd/sport/strandloop-knokke-heist