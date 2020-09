Strandcabines op strand van Knokke-Heist mogen vanaf dinsdag afgebroken worden Mathias Mariën

14 september 2020

14u54 0 Knokke-Heist Op het strand van Knokke-Heist wordt dinsdag gestart met de afbraak van de strandcabines.

De strandcabines moeten verwijderd worden van het strand in de periode tussen 15 september vanaf 9 uur tot en met 14 oktober. Tijdens die periode is het voor de personen die de cabines verwijderen toegelaten om stapvoets, via de veiligst mogelijke weg, met hun voertuig op de dijk en het strand te rijden om de nodige werkzaamheden uit te voeren. Tijdens die periode blijft de toegang tot het strand evenwel verboden op zon- en feestdagen tussen 10 en 18 uur. De coronamaatregelen moeten te allen tijde gerespecteerd worden.