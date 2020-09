Strandbaruitbater moet strandcabines uitgraven met graafmachine: storm Odette zorgt her en der voor schade in Knokke Siebe De Voogt

26 september 2020

14u00 4

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Knokke-Heist Weggewaaide strandcabines of exemplaren die bedolven liggen onder het zand. Weggewaaide strandcabines of exemplaren die bedolven liggen onder het zand. Storm Odette toverde het strand van Knokke op sommige plaatsen om tot een slagveld. Strandbaruitbaters werden gedwongen om hun strandcabines uit te graven. Sommigen zetten daarbij zelfs een graafmachine in. “De schade valt wel mee, maar we hebben vooral handenvol werk.”

Cedric Goudaillier van strandbar Waikiki Beach was zaterdagvoormiddag volop de schade aan het opmeten die storm Odette had achtergelaten op z'n stuk strand. Hij zette daarbij de grote middelen in. Met een graafmachine groef Cedric zijn strandcabines uit die door de hevige rukwinden bedolven werden onder het zand. “De schade valt hier wel mee, maar we hebben wel handenvol werk”, vertelt hij. “Op sommige plaatsen zijn tientallen strandcabines omgewaaid of bedolven. De cabines die ik verhuur zouden maandag leeggehaald worden door de huurders. Ik kan dus niet anders dan ze één voor één uitgraven.” Vooral de strandcabines die met hun voorkant richting Noordzee staan, werden beschadigd door de stormwind. “Wij volgden de voorspellingen en namen die exemplaren gelukkig weg. Collega’s die dat niet deden ondervinden nu wel de gevolgen.”

Her en der langs de Zeedijk in Knokke vielen zaterdagvoormiddag kleinere schadegevallen te noteren: van omgewaaide branders en parasols op terrassen tot weggewaaide signalisatie. Grote incidenten vielen volgens de eerste berichten wel uit.