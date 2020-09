Strandbars worden zandbars na doortocht storm Odette, takeldiensten hebben handen vol met stilgevallen wagens: “Nooit gezien” Mathias Mariën

28 september 2020

11u15 48 Knokke-Heist De stranduitbaters zullen de passage van storm Odette wellicht nog enkele dagen stevig voelen. Kevin Caes van Lichttorenstrand in Knokke ging maandagochtend aan de slag om de ravage op te kuisen. “Dit zal héél veel werk zijn. 2020 was al moeilijk door de coronacrisis, deze storm maakt het er niet makkelijker op. Ik heb dit nog nooit gezien", zegt Kevin. Opvallend genoeg is er zeer weinig zand ‘verloren’ na de fikse storm, zo zegt het MDK. Takeldiensten hadden dan weer de handen vol om stilgevallen wagens te depanneren.



Moet er nog zand zijn? Voor de uitbaters van een strandbar alvast niet. Niet alleen de wegen, auto’s en tramsporen raakten door storm Odette bedolven onder een dikke laag zand, ook de strandbars kregen een hoop zand te verwerken. Zo ook het populaire Lichttorenstrand in Knokke. “Er is enorm veel schepwerk. Dit zal wellicht een paar dagen in beslag nemen", bevestigt uitbater Kevin Caes. “De schade op zich valt op het eerste zicht wel nog mee. Maar al dat zand dat tot over de bar waait... Zoiets heb ik nog nooit gezien."

Heropening?

Vol goede moed ging Kevin maandagochtend toch aan de slag. “Wat een jaar is 2020 al geweest”, zucht hij. “We kregen eerder dit jaar al twee stormen te verwerken en dan was er nog de lange sluiting door de coronacrisis. Het is een jaar om snel te vergeten. Maar we blijven doorgaan. In theorie mogen we nog twee weekends openen, maar ik weet niet of ik daarvoor de moed zal vinden”, stelt Kevin.

‘Vulkaan’

Ook even verderop bij Pura Vida ondervinden ze de gevolgen van Odette. Het meubilair verdween er volledig onder het zand. “Ook wij zullen dagen werk hebben. Al hopen we snel op droger weer om alles op te kuisen. Nat of vuil alles opbergen voor de winter is sowieso geen optie”, stelt uitbater Frederik Torresan. “Het is net of er een vulkaan is uitgebarsten. Zoveel zand ligt er.”

Weinig zandverlies

In tegenstelling tot vorige stormen, is er na de doortocht van Odette relatief weinig verlies van zand op de stranden. “Dat komt omdat er bij deze storm geen extreem hoog water of springtij was”, zegt Steve Timmermans van MDK. “Er waren weliswaar grote en hoge golven, maar die werden gebroken in het normale getijdengebied tussen hoog en laag water.” De bekende kliffen over de kustlijn bleven daardoor quasi volledig uit. Dat er wel enorme hoeveelheden zand op de straten waaide - denk aan de wagens die bedolven waren onder het zand - vormt geen probleem. “Dat zand zal terug op de stranden terechtkomen”, zegt Timmermans. “Het zijn de kustgemeenten zelf die daar verantwoordelijk voor zijn.” Ondertussen verloopt het tramverkeer - dat verstoort was door het vele zand op de sporen - weer zo goed als normaal.

Takeldiensten

De materiële schade van storm Odette loopt voor verschillende mensen die hun wagen aan de dijk parkeerden wel hoog op. Takeldiensten hebben tientallen stilgevallen auto’s moeten wegslepen omdat het zand onder de motorkap is terechtgekomen. “Het zand komt terecht in de luchtfilter. Het moment dat de auto start, gaat hij het zand opzuigen. Nadien valt de wagen stil en kan er schade zijn in de motor”, luidt het bij de takeldiensten. De kosten kunnen oplopen tot wel 2.500 euro.



