Strandbars worden zandbars na doortocht storm Odette: “Nooit gezien”

28 september 2020

11u15 10 Knokke-Heist De stranduitbaters zullen de passage van storm Odette wellicht nog enkele dagen stevig voelen. Kevin Caes van Lichttorenstrand ging maandagochtend aan de slag om de ravage op te kuisen. “Dit zal héél veel werk zijn. 2020 was al moeilijk door de coronacrisis, deze storm maakt het er niet makkelijker op. Ik heb dit nog nooit gezien", zegt Kevin.



Moet er nog zand zijn? Voor de uitbaters van een strandbar alvast niet. Niet alleen de wegen, auto’s en tramsporen raakten door storm Odette bedolven onder een dikke laag zand, ook de strandbars kregen een hoop zand te verwerken. Zo ook het populaire Lichttorenstrand in Knokke. “Er is enorm veel schepwerk. Dit zal wellicht een paar dagen in beslag nemen", bevestigt uitbater Kevin Caes. “De schade op zich valt op het eerste zicht wel nog mee. Maar al dat zand dat tot over de bar waait... Zoiets heb ik nog nooit gezien."

Heropening?

Vol goede moed ging Kevin maandagochtend toch aan de slag. “Wat een jaar is 2020 al geweest”, zucht hij. “We kregen eerder dit jaar al twee stormen te verwerken en dan was er nog de lange sluiting door de coronacrisis. Het is een jaar om snel te vergeten. Maar we blijven doorgaan. In theorie mogen we nog twee weekends openen, maar ik weet niet of ik daarvoor de moed zal vinden”, stelt Kevin.



