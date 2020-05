Strandbar Pura Vida start met thuisleveringen: “Doen wat we beste kunnen: cocktails maken” Mathias Mariën

08 mei 2020

10u00 0 Knokke-Heist Strandbar Pura Vida in Knokke-Heist start vanaf dit weekend met een home-delivery. “We weten nog steeds niet wanneer we zullen mogen openen. Alles ligt stil, dus wilden we doen waar we goed in zijn: cocktails maken”, zegt uitbater Frederik Torresan.

Frederik weet net als al zijn collega’s in de horeca nog steeds niet wanneer hij de deuren van zijn strandbar zal mogen openen. Om niet bij de pakken te blijven zitten én de voeling met zijn vaste klanten te behouden, start Torresan daarom met een thuisleveringsdienst. Concreet levert Pura Vida cocktails aan huis in een écht glas. Wie de ervaring helemaal wil afmaken, bestelt de cocktail met met droogbloemetjes bij. Het glas kan achteraf gebruikt worden als vaas. “Het enige dat de mensen thuis nog moeten doen, is ijs en de garnituren toevoegen. Ook dat wordt allemaal meegeleverd", zegt Frederik.

De thuisleveringen in regio Knokke-Heist zullen in principe enkel in het weekend mogelijk zijn. Voor dit weekend is de strandbar al quasi uitverkocht - een onverhoopt succes. Om de variatie te behouden, zullen wekelijks andere cocktails beschikbaar zijn. Alle informatie is terug te vinden op de website www.puravidaknokke.be