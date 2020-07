Strandbar in Knokke tijdelijk gesloten na positieve coronatest Mathias Mariën

29 juli 2020

21u36

Knokke-Heist Een strandbar in het Zoute in Knokke is tijdelijk gesloten omdat de uitbater positief testte op het coronavirus. Volgens burgemeester Leopold Lippens is men al begonnen met de lokale contact tracing.

Omdat de zaakvoerder positief testte, moesten alle personeelsleden meteen in quarantaine. Ze werden getest, maar zolang de resultaten niet bekend zijn, blijft de strandbar dicht. Sowieso zal dat nog donderdag het geval zijn. Het gemeentebestuur werd op de hoogte gebracht en is samen met de bevoegde huisartsen gestart met contact tracing. Wanneer iedereen negatief test, kan de populaire bar opnieuw open. Sowieso neemt Knokke-Heist strenge maatregelen om het virus in te dijken. Zo is het op het volledige grondgebied verplicht een mondmasker te dragen.