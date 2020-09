Storm Odette blaast bomenrij omver in Jonckheerestraat: baan nog steeds volledig afgesloten Mathias Mariën

30 september 2020

11u59 2 Knokke-Heist Storm Odette blijft ook dagen later problemen veroorzaken. In de Jonckheerestraat ter hoogte van de Waterstraat in Ramskapelle, deelgemeente van Knokke, beschadigde een omgewaaide bomenrij het wegdek. De grond onder het wegdek is door de hevige neerslag helemaal uitgespoeld en verdwenen.

Ook de gracht is onderbroken. Omwille van de veiligheid is de Jonckheerestraat voor alle verkeer, ook fietsers en wandelaars, nog altijd afgesloten. Werklui van de firma DKH zullen de bomen verzagen en verwijderden. Daarna kan het wegdek en de gracht hersteld worden. Het is niet duidelijk wanneer de baan weer zal open zijn voor verkeer.