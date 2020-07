Stijlvolle terrassen, groen en street art brengen sfeer en gezelligheid in Lippenslaan en Kustlaan Mathias Mariën

13 juli 2020

11u27 0 Knokke-Heist In de Lippenslaan tussen Dumortierlaan en het Van Bunnenplein en in de Kustlaan tussen het Van Bunnenplein en Lichttorenplein hebben de plaatselijke etablissementen de nieuwe stijlvolle uniforme terrassen in gebruik genomen. Om het fiets- en wandelcomfort te vergroten is de westzijde van de Lippenslaan verkeersvrij tot half oktober.

Interior architect Lieven Musschoot en product designer Cas Moor hebben zich bij het uittekenen van de terrassen gefocust op een strak ontwerp in wit en zwart. De terraswanden zijn gerealiseerd door de firma Roelants uit Knokke-Heist. Het aluminium is behandeld met een pre-annodisatietechniek en is dus perfect bestand tegen ons zout zeeklimaat. De stoelen en tafels zijn geleverd door de Knokke-Heistse hofleverancier Meubili. De firma Umbrosa uit Roeselare tekende voor de parasols.

Gratis shuttle

Om het verlies aan parkeerplaatsen op te vangen, is een gratis shuttledienst voorzien die dagelijks tussen 11 en 20 uur het vervoer verzekert tussen de randparking Duinenwater en het Zoute. Reizigers kunnen aan een 10-tal haltes in de Lippens-, Dumortier- en Kustlaan op- en afstappen. In de weekdag pendelen dagelijks 2 citymobielen, in het weekend 3.

Groen en artistiek straatbeeld met een knipoog

Op basis van het algemene herstelplan zijn momenteel tal van tijdelijke ingrepen gerealiseerd op het openbaar domein. Specifiek naar de handel en horeca toe, werd prioriteit gegeven aan de belangrijkste winkelassen, met name Lippenslaan, Dumortierlaan, Kustlaan en Graaf d’Ursellaan. Alle ingrepen zijn tijdelijk en vertrekken vanuit de basisgedachte dat mensen ‘uit hun kot’, willen wandelen, genieten van de open lucht en van elkaars gezelschap binnen de spelregels van social distancing. Doel is de bezoekers in Knokke-Heist te verwelkomen in een groene, kleurrijke en artistieke omgeving met af en toe een humoristische knipoog.