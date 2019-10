Start WK tijdrijden in 2021 op het strand? Als het van Knokke afhangt alvast wel Mathias Mariën

21u28 3 Knokke-Heist Begint Remco Evenepoel zijn rush naar de wereldtitel tijdrijden in 2021 vanop het strand in Knokke? Als het van het gemeentebestuur afhangt alvast wel. Zij hebben grootste plannen voor de start van het WK in de gemeente. Na een bezoek aan het afgelopen wereldkampioenschap in Yorkshire beginnen de voorbereidingen steeds meer vorm te krijgen.

Een aankomstplaats op ‘t Zand in Brugge was al voorzien. Maar ook de start van het WK tijdrijden 2021, dat tussen Knokke-Heist en Brugge wordt verreden, belooft mooi te worden. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist wil de renners voor het Casino van het startpodium laten rollen, maar bij voorkeur vanop het strand zelf. Schepen van Sport Jan Morbee (GBL) trok afgelopen weekend samen met korpschef Steve Desmet en enkele mensen van de gemeentelijke dienst naar Yorkshire, waar het kampioenschap in helse omstandigheden werden afgewerkt. Daaruit heeft de gemeente veel geleerd, aangezien het niet ondenkbaar is dat het in september 2021 ook bij ons regent of hard waait. Zeker aan zee moet daar rekening mee gehouden worden. Naar veiligheid toe moet alles dus nog op punt worden gezet om een start op het strand mogelijk te maken.