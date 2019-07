Stad verkoopt Humorhal ‘van 1 miljoen euro’ voor 375.000 euro aan sikh-gemeenschap Mathias Mariën

09 juli 2019

13u29 0 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft een akkoord: de Humorhal wordt verkocht aan de lokale sikh-gemeenschap. Daarmee komt een einde aan de discussie over de locatie waar de sikhs hun bijeenkomsten kunnen houden. Eerder kochten de sikhs een pand in een woonwijk in Heist, maar dat stootte op hevig protest van buurtbewoners. Oppositiepartij N-VA stelt zich vragen bij de verkoop. “Mede-eigenaars van het gebouw zien een definitieve komst van de Sikh-gemeenschap niet zitten. Ze dreigen een tweede keer het slachtoffer te worden”, zegt fractieleidster Cathy Coudyser. Volgens schepen Kris Demeyere zal het zo'n vaart niet lopen. “Bestemmingsmatig is er geen enkel probleem én de sikhs zijn er al langer actief.”

De Humorhal aan de Laguna Beach stond al jaren leeg, waardoor het gemeentebestuur in 2014 besliste om de site te verkopen.De Humorhal heeft een kelderverdieping, een gelijkvloerse verdieping en drie etages. Het gebouw beslaat een oppervlakte van maar liefst 1.583 vierkante meter. De instelprijs werd destijds bepaald op iets meer dan een miljoen euro. Jaren later was er nog steeds geen geschikte koper gevonden, waarna de gemeente in de tussentijd besloot de Humorhal te verhuren aan de lokale sikhgemeenschap.

Protest

De gemeenschap wilde echter een permanente locatie voor hun diensten en kocht daarom een woning in de Consciencestraat in Heist. Het gemeentebestuur gaf groen licht, maar de buurtbewoners vreesden voor overlast en startten een petitie. Uiteindelijk besloot het provinciebestuur om géén vergunning te verlenen. Daarop kwam alles in een stroomversnelling en bereikten de sikhs met de gemeente een akkoord om de Humorhal - waar ze al enige tijd actief waren - definitief aan te kopen voor 375.000 euro. Iedereen gelukkig, leek het. Al is oppositiepartij N-VA daar niet mee akkoord.

“Mede-eigenaars van Laguna Beach, waar de Humorhal ligt, zien een definitieve komst van de sikhgemeenschap niet zitten. Ze zullen er alles aan doen om dat te verhinderen. De gemeenschap dreigt zo een tweede keer het slachtoffer te worden. Bovendien hebben we als bestuur de toekomst van de Humorhal niet meer in handen” zucht fractieleidster Cathy Coudyser. Als het van N-VA afhangt, verkoopt de gemeente de Humorhal voorlopig niet. Zij zijn voorstander om het huurcontract met de Sikh te verlengen en in de tussentijd te bemiddelen met alle betrokken partijen. De partij stelt zich ook vragen bij de plotse prijsdaling van één miljoen naar 375.000 euro.

Verkeerde schatting

Volgens schepen van Stedenbouw Kris Demeyere (GBL) heeft veel te maken met een verkeerde schatting in 2014. “Men ging er toen vanuit dat er veel meer appartementen in de Humorhal pasten, maar stedenbouwkundig bleek dat niet mogelijk. Ook ondergrondse leidingen aanleggen bleek moeilijk. Met die factoren werd bij de eerste schatting geen rekening gehouden. Bij een nieuwe schatting werd de prijs op 370.000 euro ingesteld, een bedrag dat we nu krijgen van de sikhgemeenschap", aldus Demeyere.

De verkoop betekent ook dat de sikhs de piste van de Consciensestraat definitief verlaten. Naar eigen zeggen voelden ze zich er niet welkom door de hele heisa. De gemeente wacht wel de procedure verder af om te kijken wat de uitslag uiteindelijk is. “Vooral voor de toekomst is het interessant om te weten wat de beslissing wordt", aldus Demeyere, die in principe weinig problemen verwacht op de nieuwe locatie. “Bestemmingsmatig is het perfect mogelijk en de sikhs zijn er al enige tijd actief."