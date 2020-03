Sporttrofeeën 2019 uitgereikt in Knokke-Heist Mathias Mariën

09 maart 2020

14u26 0 Knokke-Heist Op zaterdag 7 maart vond in de Magrittezaal van het Grand Casino de uitreiking van de Sporttrofeeën 2019 plaats. Ryan Lodens en Bieke Trenson werden respectievelijk uitgeroepen tot sportman en –vrouw.

Sportclub is TDC Duinbergen. De titel van beloftevolle jongere gaat naar Casper van Hemelryck- ray. Jeugdploeg 2019 is het voetbalteam U21 van RKFC. Hugo Van Der Voort (Shooting Air Vossenhul) en Roger Lefebre ( Vlaanderens Wiel) mochten een gouden medaille voor sportverdienste in ontvangst nemen.