Sportdienst organiseert matcurlingtornooi Mathias Mariën

20 juni 2019

Op vrijdag 21 juni organiseert de sportdienst van 10 tot 16 uur voor de derde maal een matcurlingtornooi. Na de succesvolle wintereditie van vorig jaar met deelname van 25 ploegen zal ook bij deze zomereditie sporthal De Stormmeeuw omgetoverd worden tot the place to be om te glijden met schijven.

Bij deze leuke indoor sport is het doel om de curling schijven zo dicht mogelijk bij de roos te glijden en zo de meeste punten te verzamelen. Plezier en spanning zijn daarbij nooit ver weg. Matcurling is dan ook een sport die geliefd is bij zowel dames als heren, bij jong en ervaren. In de voormiddag worden er voorrondes gespeeld en in de namiddag de plaatsingswedstrijden. Inschrijven voor het tornooi kan individueel of per duo. Er kunnen maximaal 25 duo’s deelnemen. In de inschrijvingsprijs van 5 euro zit een broodje en een drankje voor over de middag. Meer informatie om in te schrijven via de website van de sportdienst Knokke-Heist.