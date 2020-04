Spelletjes afhalen kan vanaf nu bij Spelotheek Mathias Mariën

28 april 2020

11u37 0 Knokke-Heist Spelotheek De Wip in Knokke-Heist is gestart met een afhaaldienst voor educatief spelmateriaal.

Het lidgeld bedraagt 5 euro per kalenderjaar per individuele ontlener en 7,5 euro voor groepsontleners. Het afhalen van de spelletjes gebeurt op een veilige manier, zonder contact. Spelletjes aanvragen kan via de website van Knokke-Heist. Per volwassene mogen telkens vier spelen afgehaald worden.