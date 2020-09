Sparen voor ‘coronabon’ in Knokke-Heist kan nog tot 30 september Mathias Mariën

04 september 2020

10u05 0 Knokke-Heist Inwoners van Knokke-Heist kunnen nog tot 30 september sparen voor de ‘coronabon’ op een speciale spaarkaart.

Die moet je activeren via de website van de gemeente. Wie shopt bij lokale handelaars, krijgt tot 150 euro (voor inwoners per adres) of 200 euro (per tweede verblijf) terug. Meer dan 600 handelaars en horecazaken doen mee. “De waardebon wordt automatisch op je kaart geplaatst begin oktober”, zegt het gemeentebestuur. Je kan hem daarna tussen 12 oktober en 6 december besteden in Knokke-Heist.