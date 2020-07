Sociale kruidenier weer open voor voedselbedeling Mathias Mariën

17 juli 2020

09u50 0 Knokke-Heist De sociale kruidenier van ‘t Schap opende opnieuw de deuren voor voedselbedeling in de De Vrièrestraat 22 in Heist.

Daardoor is een einde gekomen aan een periode waarin bij de rechthebbenden een voedselpakket aan huis geleverd werd. ‘t Schap heeft in deze periode heel veel steun en hulp gekregen waardoor de medewerkers gevarieerde, gezonde en mooi verpakte pakketten konden samenstellen en aan huis leveren. Wie meer info over de sociale kruidenier van ’t Schap wil, kan contact opnemen met het Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 in 8301 Knokke-Heist, 050 530 900 of sociaalhuis@knokke-heist.be.