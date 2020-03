Sluipwegen tussen Knokke en Nederland gaan dicht met blokkades: “Tijd van waarschuwen is voorbij, vanaf nu meteen overgaan tot verbaliseren” Mathias Mariën

23 maart 2020

11u48 19 Knokke-Heist De grensovergangen tussen Nederland en Knokke-Heist gaan volledig dicht. De politie en de gemeente plaatsen betonblokken op de kleine sluipwegen. Op de grote toegangswegen zullen politiepatrouilles controles blijven houden. Ook in de bossen zal strenger gecontroleerd worden. “De tijd van waarschuwen is voorbij. Vanaf nu zullen we meteen verbaliseren", zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe.

De voorbije dagen stelde de politie al 42 processen-verbaal op voor samenscholingen en toeristen die richting de kustgemeente afzakten zonder geldige reden. De komende tijd worden die controles verdergezet én zal er strenger worden opgetreden. De tijd van waarschuwen is zo ook in Knokke-Heist definitief voorbij. De grens oversteken, zal vanaf nu sowieso moeilijker worden. De sluipwegen tussen de kustgemeente en Nederland worden volledig geblokkeerd met betonblokken.

Mobiele camera’s

“Op die manier willen me mensen die trachten de vaste controles te ontwijken via kleinere wegen tegenhouden", duidt politiewoordvoerster Isolde Van Eenooghe. De politie waarschuwt bovendien dat er vanaf nu strenger zal worden opgetreden. Waar het dit weekend vaak nog bij een waarschuwing bleef, zal er nu meteen worden geverbaliseerd. “Met onze mobiele camera’s zullen we bovendien controleren of de betonblokken op een of andere manier niet worden omzeild", aldus Van Eenooghe. “De boodschap moet duidelijk zijn: zonder geldige reden kom je er niet door.” Aan de grote wegen richting grens, zoals de Sluisstraat, worden geen blokkades opgesteld, maar blijft het bij vaste patrouilles. Ook zij zullen echter wel streng optreden. Verder worden op andere invalswegen richting Knokke, zoals de afrit van de A11 of de Heistlaan, mobiele controles opgesteld. Op die manier wild e politie dagjestoeristen die niks te zoeken hebben in Knokke tegenhouden. “De maatregelen blijven voor onbepaalde duur van kracht. De tijd van waarschuwen is voorbij”, zegt de woordvoerster.

Controles in bos

Opvallend: behalve aan de invalswegen en aan de kust zelf, zal de politiezone Damme/Knokke-Heist ook patrouilles inzetten specifiek in het Ryckeveldebos op de grens van Sijsele en Brugge. Het voorbije weekend kreeg de politie diverse meldingen binnen van een volle parking, mensen die samentroepten in de hondenloopweide of gewoon in het bos zelf. “Het is nu eenmaal verboden. We zullen ook daar streng optreden en mensen huiswaarts sturen", besluit Isolde Van Eenooghe.