Slimme camera's gaan kusttoeristen in de gaten houden Mathias Mariën

10 juni 2020

04u33

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 105 Knokke-Heist De Vlaamse kustgemeenten hebben een plan klaar om de toestroom van toeristen deze zomer onder controle te houden. Een netwerk van slimme camera's gaat op de dijken en in de centra de drukte in kaart brengen, dat bevestigt Westtoer aan onze redactie.



Dat het geen zomer wordt zoals andere jaren aan de kust, is al langer duidelijk. Waar de kustgemeenten afzonderlijk al een plan op tafel legden voor hun stranden, komt er nu ook een gezamenlijk initiatief. De bedoeling is dat er over de hele kustlijn 250 slimme camera’s komen. De door de camera's verzamelde beelden moeten de overheden helpen een maximale spreiding te garanderen in de strijd tegen het coronavirus.

De camera's zijn voorzien van software die virtuele lijnen op de gemaakte beelden trekt. Als mensen over die lijnen lopen, telt de software hen. De technologie brengt de gegevens over het aantal mensen in de verschillende zones dan zonder menselijke tussenkomst samen tot een druktekaart voor de hele kust. Het Brugse technologiebedrijf Citymesh is ingeschakeld om de operatie uit te voeren. Daar benadrukken ze dat de privacy van de kustbezoekers zeker niet in het gedrang komt. De slimme camera’s moeten eerder gezien worden als sensoren. De beelden worden meteen verwerkt en dienen enkel om het aantal mensen te tellen.

Verkeer sturen

De kustgemeenten zullen met de druktekaart kunnen anticiperen op een te grote toestroom aan mensen, claimt de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé. “De politie zal zo niet alleen een oogje in het zeil kunnen houden, de gegevens zijn ook nuttig om het verkeer te sturen”, aldus Decaluwé. Bedoeling is dat ook de NMBS inzicht krijgt in de gegevens. Of ook de toeristen de gegevens en drukte zullen kunnen volgen, is nog niet duidelijk.

Provinciebedrijf Westtoer bevestigt de komst van de camera’s. Omdat er op topdagen zo’n 750.000 bezoekers zijn aan de kust, was zo’n plan effectief nodig om de drukte in kaart te brengen en te kunnen spreiden. De camera’s zullen enkel gebruikt worden om de drukte in kaart te brengen. “Het gaat erover dat we mensen een mooie zomer willen bieden aan zee, mét aandacht voor de volksgezondheid”, klinkt het bij het West-Vlaamse provincie­bedrijf Westtoer.