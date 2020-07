Slager-traiteur Vandycke opent derde zaak in Knokke-Heist Mathias Mariën

13 juli 2020

11u34 0 Knokke-Heist Afgelopen weekend openden Ivan Vandycke en Hilde Van Belleghem hun derde handelszaak in Knokke-Heist. Langs de Graaf d’Ursellaan openden ze hun voedingszaak gespecialiseerd in kant-en-klare meeneemgerechten.

Het uitgebreide assortiment is door het team van Vandycke met vakmanschap bereid en mooi gepresenteerd in makkelijk op te warmen schotels. Van stoofvlees of ossobuco tot frisse slaatjes en healthy gerechten liggen te lonken in de etalage. De gerechten zijn seizoensgebonden zodat je bij De Traiteur by Vandycke telkens weer iets nieuws vindt.

In de voorbije decennia is de Graaf d’ Ursellaan open gebloeid tot dé winkelboulevard van Heist. Met het kleurrijke relanceplan “50 Tinten Heist” voor deze zomer en de zware investeringen die het gemeentebestuur in de eerstkomende jaren heeft voorzien om het openbaar domein in deze deelgemeente op te waarderen, zal Heist-aan-Zee nog hipper worden en een breder publiek aantrekken.