Slaboer (55) herstelt van corona en schenkt 200 groentepakketten aan ziekenhuispersoneel: “Eentje voor elk uur dat ik er verbleef” Mathias Mariën

23 mei 2020

10u58 1 Knokke-Heist Mooi nieuws uit het AZ Zeno in Knokke-Heist: het personeel kreeg daar 200 groentepakketten van Erwin De Scheppere (55). De slaboer uit Sijsele raakte besmet met corona en verbleef ... 200 uur in het ziekenhuis. “Een bijzondere actie", laat de directie weten.

Erwin raakte begin april besmet met het coronavirus en verbleef uiteindelijk een week in het AZ Zeno. Hij kreeg thuis symptomen van corona en wou aanvankelijk uitzieken, maar zijn toestand werd erger. Opvallend: hoewel de man ondertussen al ruim een maand terug thuis is, is hij nog steeds niet volledig hersteld. Toch voelde hij zich deze week sterk genoeg om in samenwerking met Belorta 200 groentepakketten af te geven aan het personeel van het ziekenhuis. Eentje voor elk uur dat de slaboer er verbleef. De doosjes met sla, komkommer en tomaat werden dankbaar in ontvangst genomen. “Een bijzondere actie om alle zorgverleners te bedanken en in het bijzonder de artsen, (nacht)verpleegkundigen en schoonmaakpersoneel van de dienst Abdominaal Centrum. Verse groenten, met liefde geschonken, dat kan alleen maar lekker zijn”, reageert het ziekenhuis.