Skatepark Molenhoek weer klaar voor gebruik Mathias Mariën

23 juli 2020

09u21 0 Knokke-Heist Sinds deze week zijn alle toestellen in het skatepark van het sportcentrum Molenhoek in Knokke-Heist hersteld.

Jongeren op een skateboard, skeelers of BMX zijn hier dus opnieuw welkom om er hun allernieuwste tricks in te oefenen. Dit allemaal op voorwaarde uiteraard dat de coronamaatregelen strikt worden nageleefd. In Molenhoek is de maximumcapaciteit voor de ramp vastgesteld op 5. De gebruikers moeten 1,5 meter afstand houden en een verantwoordelijke volwassene aanstellen voor toezicht. Op het grote skatepark in Duinenwater gelden dezelfde voorwaarden maar zijn wel 20 skaters toegelaten.