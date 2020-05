Skatepark Duinenwater weer beperkt open Mathias Mariën

17u02 0 Knokke-Heist De Nationale Veiligheidsraad besliste vorige week dat skateparken weer open mogen. Na een eerste week proefdraaien met twee openingsdagen, is het skatepark in Duinenwater sinds maandag weer elke dag toegankelijk.

De openingsuren zijn wel beperkt tot de uren waarop er door de gemeente toezicht is voorzien. Daarnaast moet er ook anderhalve meter afstand worden gehouden en zijn maximum 20 personen op het terrein toegelaten. Het kan zijn dat de openingsuren elke week wat verschillen. Dit hangt namelijk af van het aantal vrijwilligers dat de Jeugddienst kan mobiliseren om een oogje in het zeil te houden. Het is in elk geval verboden om buiten de openingsuren op eigen houtje of met eigen toezicht te gaan skaten. Alle communicatie vind je op de Instagrampagina @duinenwaterskate en op de Facebookpagina Jeugd Knokke-Heist.